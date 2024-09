Il tragico incidente intorno alle 13.30 in via Colloredo

Tragedia, nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, a Pasian di Prato. Felice Zonni, 74 anni, titolare della ditta Blossom, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dalla motrice di un camion che stava facendo manovra.

L’incidente si è verificato in via Colloredo, in un terreno adibito a deposito vicino all’azienda, specializzata nello smaltimento rifiuti e nelle consulenze in ambito ambientale. Stando alle prime ricostruzioni Zonni, poco prima, avrebbe parlato con il conducente del mezzo pesante che, poi, avrebbe inserito la retromarcia, ma non si sarebbe accorto della presenza del titolare.

E’ stato proprio l’autista a lanciare l’allarme: sul posto i vigli del fuoco e il personale sanitario, che ha tentato a lungo di rianimare il 74enne, ma per l’imprenditore, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Spetterà ora alla Polizia locale e agli ispettori dell’Azienda sanitaria fare chiarezza su quanto accaduto. L’area è stata posta sotto sequestro, come disposto dall’autorità giudiziaria.