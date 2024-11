“Suo fratello ha causato un incidente”, truffata una 69enne

Nuova vittima della truffa del finto incidente.

La truffa del finto incidente miete una nuova vittima: la donna, una 69enne di Pasian di Prato, ha ricevuto stamattina una telefonata da due malviventi che si sono spacciati per un carabiniere e un avvocato. I due le hanno detto che il fratello aveva causato un incidente e che servivano soldi per evitargli il carcere.

La signora, presa forse dall’ansia e dall’agitazione, si è fidata e quando uno dei complici si è presentato alla sua porta, gli ha consegnato circa 3mila euro in contanti e alcuni monili in oro. Una volta capito di essere caduta in un raggiro, la donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Martignacco, che ora procedono con le indagini.