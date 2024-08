Era uno storico volontario della Protezione civile di Pasiano di Pordenone.

Addio a Luca Rosa, volontario della Protezione civile di Pasiano di Pordenone, morto a 46 anni; l’uomo si è spento all’ospedale di Pordenone dopo una lunga battaglia con una malattia che ha affrontato con grande coraggio.

Il lutto ha scosso profondamente la comunità di Pasiano. Luca, noto per il suo carattere allegro e socievole, lavorava come tornitore meccanico in un’azienda locale. I suoi valori erano solidi: la famiglia, il lavoro e l’amore per il proprio territorio al punto da impegnarsi direttamente come volontario nella squadra locale di Pc, dove era un pilastro.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, che oggi si stringe attorno ai suoi cari: i due fratelli, la sorella, i genitori e tutti i parenti. I funerali si terranno oggi, martedì 27 agosto alle ore 16 nella chiesa arcipretale di San Paolo a Pasiano di Pordenone, dove la salma giungerà direttamente dall’ospedale. Successivamente, Luca sarà sepolto nel cimitero locale.