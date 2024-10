Alla Rsa di Risano nonni in passerella per il Fashion Day 2024

Gli anni passano ma lo stile resta, e alla residenza “Giacinto Blasoni” di Risano lo sanno bene. Nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre, la struttura si è trasformata in una vera e propria capitale della moda con il “Fashion Day 2024“, un evento che ha dimostrato come l’eleganza non conosca età.

La hall della residenza, convertita per l’occasione in una scintillante passerella con tanto di tappeto rosso, ha ospitato una sfilata dove i veri protagonisti sono stati gli ospiti della struttura, che hanno dato vita a uno spettacolo di stile e personalità degno delle più prestigiose fashion week.

Abiti sgargianti, accessori audaci, sorrisi contagiosi e tanta musica hanno caratterizzato questa edizione del Fashion Day, dove ogni partecipante ha potuto esprimere la propria personalità attraverso look originali e stravaganti. Gli ospiti hanno sfilato con la grazia e la sicurezza di top model navigate, strappando applausi e attestati di ammirazione dal pubblico presente.

Miss e Mister Fashion Day 2024.

Il momento conclusivo dell’evento è stata l’elezione di Miss e Mister Fashion Day 2024. La corona è andata a Daniela, che ha conquistato la giuria con il suo innato senso dello stile, mentre Ennio si è aggiudicato il titolo maschile, dimostrando che l’eleganza non è una questione di età, quanto di personalità.

«Questo evento rappresenta molto più di una semplice sfilata – racconta l’animatrice Pamela – .È una celebrazione della vita, della bellezza in ogni sua forma e dell’importanza di continuare a divertirsi e sentirsi speciali a ogni età”. Il Fashion Day 2024 si conferma così non solo un momento di svago e divertimento, ma un vero e proprio inno alla vitalità e alla gioia di vivere, dimostrando che quando si tratta di stile e personalità, l’età è davvero solo un numero.