Tentato furto in azienda a Pocenia.

Hanno tentato di mettere a segno un furto di materiali in un’azienda di Pocenia, ma sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile, infatti, ignoti si sono introdotti in una realtà produttiva della zona industriale e hanno raccolto scarti metallici per portarseli via. Sono però stati disturbati dall’arrivo della vigilanza interna e si sono quindi dati alla fuga senza alcun bottino.