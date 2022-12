Chiuso per una notte lo svincolo in entrata dell’A23 a Pontebba

Sarà chiuso per una notte lo svincolo di Pontebba, sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio, in direzione confine di Stato.

Per consentire alcune attività di ispezione, infatti, da mezzanotte alle 6 di mattina di mercoledì 28 dicembre la stazione non sarà accessibile in entrata verso Tarvisio.

In alternativa, i veicoli leggeri diretti verso il confine di Stato, dovranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare il centro abitato di Tarvisio e immettersi sulla A23 attraverso lo svincolo di Tarvisio nord. I veicoli pesanti diretti verso il confine di Stato, dovranno sostare obbligatoriamente presso l’Autoporto Doganale di Pontebba, località San Leopoldo, fino alla riapertura della stazione.