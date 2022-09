Lavori sulla A23, chiude lo svincolo di Pontebba: l’uscita consigliata

Svincolo chiuso a Pontebba sulla A23

Chiude lo svincolo di Pontebba, sulla A23 Udine-Tarvisio. Immissione e uscita saranno bloccate dalle 22 di mercoledì 14 alle 2 di giovedì 15 settembre, per consentire alcuni lavori di manutenzione. Gli accessi saranno chiusi sia per chi proviene da Udine o da Tarvisio, sia per chi si dirige verso il capouogo friulano.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione Carnia (per la chiusura in entrata verso Udine) e di uscire allo svincolo di Tarvisio nord (per i veicoli leggeri che devono ovviare alla chiusura in uscita per chi proviene verso Udine) mentre i mezzi pesanti, che dal confine di Stato sono diretti a Pontebba, dovranno sostare, fino alla riapertura della stazione, presso il parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein” in territorio austriaco. Per la chiusura in uscita da chi proviene da Udine, tutti i veicoli dovranno uscire alla stazione Carnia per immettersi sulla strada regionale 52 verso il capoluogo friulano e poi sulla statale 13 Pontebbana in direzione di Tarvisio.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sul sito autostrade.it e sui vari canali (sia radio sia Tv), nonché attraverso i pannelli a messaggio variabile. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.