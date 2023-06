Bottos ha vinto i Mondiali di barba e baffi.

E’ lunga quasi 60 centimetri e richiede molto tempo e molte cure, ma ha fatto vincere a Fabrizio Bottos il titolo mondiale di barba naturale più bella del mondo.

L’uomo, un 46enne di Azzano Decimo, ha infatti ottenuto il primo premio ai campionati che si svolgono ogni due anni e che per il 2023 erano ospitati in Germania: per lui è il secondo riconoscimento consecutivo, dopo quello ricevuto anche nel 2019 dato che nel 2021, la competizione è saltata a causa del covid.

Bottos, che di professione fa l’imprenditore, ha sviluppato la passione per la barba nel 2015 e da allora la cura con impegno e costanza, usando olii particolari che fa arrivare perfino dal Giappone, come quello di camelia, usato da centinaia di anni in Sol Levante per rendere setosa la chioma. Soprannominato, guarda caso, “Fabri barba”, è stato il primo italiano a vincere questa competizione e quest’anno ha sbaragliato una cinquantina di concorrenti da tutto il mondo, di cui cinque connazionali.