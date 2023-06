Il gattino è stato recuperato dal fiume a San Giorgio di Nogaro.

Si chiama Loris ed è stato, nella disgrazia, un gattino molto fortunato: qualcuno, infatti, lo aveva probabilmente gettato nel Corno, il fiume che attraversa San Giorgio di Nogaro. Un passante, però, lo ha recuperato e il micio si è così salvato e ora è pronto per una nuova vita.

A occuparsi dell’adozione è Il Sentiero di Ares, una struttura a Carlino che dà rifugio e si prende cura di animali vecchi e malati e di bestioline in difficoltà: “È comparso dal fiume a San Giorgio di Nogaro, completamente zuppo. L’ipotesi è che qualcuno lo abbia gettato dentro. Per fortuna è stato visto e recuperato, messo in salvo ed ora è al sicuro da noi. Il piccolo Loris era tanto, tanto affamato, ma per fortuna è sano e in forze. Troviamo una super famiglia per lui? Adottabile in regione FVG previo preaffido e obbligo di castrazione”.

Per quanto sia un gesto vergognoso e orribile (oltre che punibile), evidentemente qualcuno pensa ancora che, invece di ricorrere alla sterilizzazione, il modo più facile di liberarsi di una cucciolata sia questo o l’abbandono. Molte associazioni che si occupano di gatti, infatti, in questo periodo sono soverchiate dalla quantità di cuccioli che devono gestire e a cui cercano di trovare una famiglia.