Tre denunciati, una patente ritirata

Tre persone denunciate, una patente ritirata e un segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: è il risultato dei controlli straordinari condotti dal Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone che ha visto coinvolti tutti i reparti dipendenti dalla Compagnia di Sacile (Nucleo Operativo e Radiomobile, le Stazioni di Aviano, Polcenigo, Prata di Pordenone, Caneva, Fontanafredda e Sacile) ed ha interessato i comuni di Sacile, Brugnera, Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Prata di Pordenone e Pasiano.

Durante il servizio sono stati controllati 91 veicoli, identificate 102 persone, elevate 4 sanzioni al codice della strada con ritiro di 1 patente di guida. Sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle arterie più trafficate nonché perlustrazioni sia nei centri abitati che nelle aree rurali.

Nello specifico, ad Aviano, i Carabinieri hanno deferito in stato libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche il 73enne del posto P.M., che è caduto dalla propria bicicletta: dopo essere stato soccorso dai militari, è risultato positivo all’accertamento con etilometro.

I Carabinieri della Radiomobile di Sacile hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche il 33enne P.M. di Roveredo in Piano a cui è stata ritirata la patente. La Radiomobile ha anche deferito in stato di libertà per guida senza patente (mai conseguita) il 48enne di origine dominicana H.S.E. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Infine, i Carabinieri di Polcenigo hanno segnalato alla Prefettura di Pordenone il 34enne di Fontanafredda M.M., il quale, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana.

I controlli straordinari erano finalizzati alla prevenzione dei furti nelle case: i carabinieri consigliano ai cittadini di chiudere sempre porte e finestre delle proprie abitazioni, di attivare l’allarme anche per brevi assenze e di contattare il 112 in caso di persone sospette. Questi temi, oltre a quello della prevenzione dalle truffe, sono al centro degli incontri che il Comandante della Compagnia di Sacile sta tenendo con la popolazione. I prossimi in calendario sono: giovedì 17 novembre alle ore 18:00 presso la sala consiliare di Vigonovo di Fontanafredda, e lunedì 5 dicembre alle ore 18:00 a Prata di Pordenone.