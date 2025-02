Il premio alla Casa del Gelato di Pordenone.

E’ attiva da ben più di 40 anni e ora un riconoscimento la inserisce tra le migliori gelaterie d’Italia: la Casa del Gelato, in piazza Risorgimento a Pordenone, è infatti stata premiata da SaporiamoItalia, realtà che si occupa di valorizzare le eccellenze gastronomiche del Paese.

A ricevere la targa, che ora campeggia con orgoglio nel locale, sono stati i fratelli Maurizio, Marisa e Luciano Morona, che da decenni portano avanti l’attività con lo stesso impegno del primo giorno. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto da Saporiamoitalia il riconoscimento nazionale de Le “Migliori gelaterie d’Italia”! Oltre 40anni di lavoro e di soddisfazioni che ci hanno portatati fino a qui” dicono i titolari.

Quattro decenni di storia e tradizione

La storia della Casa del Gelato è un intreccio di famiglia e passione. Marisa Morona vi approdò nel 1976 come dipendente, seguita negli anni dai fratelli. Dopo un’esperienza di quattro anni in un’altra gelateria cittadina, nel 1984 i tre sono tornati in piazza Risorgimento, ma questa volta da titolari e hanno affrontato, da dietro il banco, tutti i cambiamenti vissuti dal quartiere. I fratelli Morona continuano a portare avanti il loro lavoro con passione, ma sono in pensione e sperano di trovare la persona giusta a cui cedere l’attività. .