Un’azienda friulana premiata tra le eccellenze del Made in Italy

Premiata la Friul Intagli di Prata di Pordenone.

Tra le 79 aziende premiate come eccellenze del Made in Italy ce n’è anche una in rappresentanza del Friuli: si tratta della Friuli Intagli Industries spa di Prata di Pordenone, che si è guadagnata il riconoscimento per la sesta volta.

La realtà produttiva friulana, infatti, è stata premiata al Deloitte Best Managed Companies Award (BMC) promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Il BMC Award non è solo un riconoscimento delle eccellenze italiane, ma anche un programma di crescita pluriennale. Le aziende partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che mira a stimolare iterativamente lo sviluppo e il potenziamento, focalizzandosi su parametri fondamentali di successo. Questo premio non solo celebra il passato, ma investe nel futuro delle imprese italiane, incoraggiando la loro crescita e sostenibilità.