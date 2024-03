In Friuli per rubare 1300 euro di cosmetici: 3 persone denunciate

Il furto alla Conad di Aviano.

I carabinieri della Stazione di Aviano hanno deferito in stato di libertà tre cittadini rumeni, due donne di 48 e 23 anni e un uomo di 24 anni, per un furto di cosmetici del valore di 1.300 euro presso il supermercato Conad, sito in via De Zan, ad Aviano.

La presenza dei tre individui nel paese era stata precedentemente segnalata dalle autorità locali. Successivi accertamenti hanno rivelato che provenivano dall’Abruzzo e avevano precedenti per furti, principalmente in negozi di cosmetici. Erano arrivati ad Aviano con un veicolo a noleggio intestato a un cittadino straniero senza dimora fissa in Italia.

I carabinieri hanno collaborato con i negozi locali per indagare sui furti. Il responsabile del supermercato Conad ha notato la mancanza di prodotti cosmetici del valore di circa 1.300 euro dagli scaffali. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, sono stati raccolti indizi chiari che hanno portato alla richiesta e all’ottenimento di una perquisizione domiciliare.

La perquisizione, eseguita nella temporanea dimora dei tre individui in provincia di Chieti con l’assistenza dei carabinieri locali, non ha portato al recupero della refurtiva ma ha permesso l’identificazione certa dei responsabili del furto. Tuttavia, le autorità ritengono che ci sia un quarto complice e le indagini sono in corso per individuarlo. Oltre alla denuncia in stato di libertà, è stata avviata un’istruttoria per proporre il divieto di ritorno nel Comune di Aviano per i tre responsabili per un periodo di 4 anni.

I carabinieri di Aviano sospettano che i 3 possano aver commesso altri furti simili nel territorio della provincia di Pordenone tra il 7 e l’8 febbraio scorsi. Invitano pertanto i titolari dei negozi che vendono cosmetici a verificare eventuali ammanchi e a contattare la Stazione carabinieri di Aviano al numero 0434660157 dalle 8:00 alle 14:00.