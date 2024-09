Nei guai un 27enne pistoiese, già noto alle forze dell’ordine. Sanzionata anche la discoteca

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre, è scattato un controllo all’Hollywood Disco Bar di Zoppola che ha portato all’arresto di uno spacciatore di marijuana ed ecstasy.

All’operazione congiunta hanno partecipato 15 carabinieri della Stazione di Fiume Veneto e della Compagnia di Pordenone, supportati dai colleghi del Nucleo ispettorato per il lavoro di Pordenone, del Nas, il Nucleo anti-sofisticazioni di Udine, e da due agenti della Polizia locale di Azzano Decimo con il loro cane antidroga Nico, un pastore del Lagorai di 3 anni.

Controlli a notte fonda

L’intervento è scattato a notte fonda, mentre nel locale si stava svolgendo un evento al quale stavano partecipando una trentina di clienti. Alcuni dei militari erano in borghese. Proprio a uno di questi si è avvicinato un pusher di 27 anni originario del pistoiese. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, non pensando di trovarsi di fronte un carabiniere, gli ha proposto di acquistare marijuana o pastiglie di ecstasy.

Immediatamente sono scattate le manette e hanno fatto ingresso gli altri carabinieri, questa volta in uniforme, che hanno proceduto alla perquisizione dello spacciatore e al controllo del locale. Il pusher è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana e di poco meno di un centinaio di pastiglie di ecstasy.

Arresto convalidato e sanzioni al locale

Dopo un breve periodo trascorso in carcere a Pordenone, l’uomo è stato scortato in Tribunale questa mattina per l’udienza di convalida dell’arresto: il Giudice ha disposto la permanenza in carcere del 27enne.

Alla discoteca non è andata meglio: i militari del Nil, l’ispettorato per il lavoro, hanno sanzionato il locale per circa 7.000 euro per violazione delle norme sull’impiego dei dipendenti, mentre altri 3.000 euro di multa sono stati comminati dai Nas per scorretta conservazione degli alimenti.

Il controllo fa parte di una serie di accertamenti svolti periodicamente dall’Arma nei locali pubblici del Friuli Occidentale, specie in occasione di particolari eventi, come Pordenonelegge in programma proprio la scorsa settimana.