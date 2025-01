La squadra del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone si è qualificata per le finali delle Olimpiadi della Matematica.

Risultati molti positivi arrivano dalle selezioni per le Olimpiadi della Matematica riservate alle squadre femminili delle Scuole secondarie di secondo grado che nei giorni scorsi si sono tenute a Pordenone, grazie al rinnovato sostegno della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione e alla collaborazione del Consorzio per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca.

Si tratta infatti di un’attività che promuove per le giovani generazioni l’avvicinamento costruttivo alle discipline scientifiche, obiettivo che sposa appieno l’Impegno della SOMSI nella divulgazione umanistica e scientifica. Del resto, quello di incoraggiare le studentesse allo studio delle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) è un impegno a livello globale, che ha come obiettivo una sempre più incisiva parità di genere anche in questo strategico settore della formazione, della ricerca e delle professioni, nel quale l’Unesco stima che la presenza femminile sia soltanto del 30%.

Come ha sottolineato il professor Gianpaolo Gasparin del Liceo Grigoletti, coordinatore della sessione pordenonese della competizione, anche grazie alla partecipazione a queste attività, si registra infatti un maggior interesse e presenza, da parte delle studentesse, nelle occasioni di approfondimento degli studi di matematica.

E proprio la squadra del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone si è qualificata per le finali che si terranno a Cesenatico nel mese di maggio, insieme ad altre 36 squadre di tutta Italia, dopo aver brillantemente risolto i 21 problemi posti all’attenzione dei gruppi in gara a Pordenone, provenienti dal Liceo Dal Piaz di Feltre (Belluno), Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia), Dante Alighieri di Gorizia, Grigoletti di Pordenone, ITI Planck di Villorba (Treviso), Liceo Marconi di Conegliano (Treviso), P. Levi di Montebelluna (Treviso), Da Vinci di Treviso, Flaminio di Vittorio Veneto (Treviso), Bruno-Franchetti di Venezia-Mestre.