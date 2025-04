A Pordenone torna l’ordinanza anti-alcol nelle aree pubbliche

L’ordinanza anti-alcol a Pordenone sarà in vigore fino al 25 maggio.

Il Comune di Pordenone ha deciso di rinnovare l’ordinanza anti-alcol che impone il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, una misura che rimarrà in vigore fino al 25 maggio 2025. La decisione, firmata giovedì 10 aprile dal vicesindaco reggente Alberto Parigi, è stata presa per fronteggiare le problematiche legate al consumo eccessivo di alcol all’aperto, che può portare a situazioni di degrado e compromettere la sicurezza urbana.

Cosa prevede l’ordinanza.

Rinnovata periodicamente per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado in città, soprattutto in concomitanza con l’allungarsi delle giornate, l’ordinanza prevede il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi genere e in qualsiasi contenitore nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale: strade, piazze, parchi e giardini pubblici.

Dal divieto sono esclusi i dehor dei locali pubblici e le manifestazioni autorizzate. L’ordinanza intende garantire la piena e serena fruibilità degli spazi pubblici, contrastando situazioni di degrado e inciviltà, soprattutto nel periodo primaverile, caratterizzato da festività e da una maggiore affluenza di persone in città.