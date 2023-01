Aperture straordinarie degli uffici a Pordenone per il rilascio del passaporto.

Viste le lunghe attese e l’elevato numero di istanze presentate per ottenere il rilascio del passaporto ed al fine di agevolare l’utenza, da domani mercoledì 1° e fino a venerdì 3 febbraio 2023 l’Ufficio passaporti della Questura di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e dalle ore 14 e 30 alle ore 18 e 30.

L’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti della Questura di Pordenone è rivolta ai cittadini che hanno già ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato con necessità di anticipare la data del rilascio.

Eventuali richieste per il rilascio urgente del passaporto per coloro che non hanno richiesto l’appuntamento tramite il portale dedicato, e che abbiano necessità di intraprendere un viaggio all’estero per motivi urgenti (salute, lavoro, studio o altro comprovata necessità) potranno essere presentate direttamente allo sportello dell’Ufficio Passaporti. Nelle prossime settimane verranno effettuate ulteriori aperture straordinarie.

Conficoni: “La Regione aiuti la Questura di Pordenone.

Nicola Conficoni (Pd)

Sulla situazione è intervenuto anche il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), che attraverso un’interrogazione porta il “caso passaporti” in Aula. “I lunghi tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo dei passaporti da parte della Questura di Pordenone si stanno traducendo nell’ennesima batosta, soprattutto per le agenzie viaggi. Pur essendo una problematica evidentemente in capo allo Stato, la Regione, come già fatto per gli sportelli immigrazione, valuti la possibilità di sostenere l’attività degli uffici con proprio personale in appoggio, oltre all’interlocuzione con il competente ministero“.

“La criticità, che riguarda anche le altre Questure del Friuli Venezia Giulia – afferma Conficoni nella sua nota -, sta determinando numerose disdette nelle agenzie di viaggi, proprio a causa della mancanza del passaporto. Considerato che recentemente la Regione ha annunciato la volontà di supportare lo sportello unico dell’immigrazione mettendo a disposizione un lavoratore interinale e alcuni tirocinanti, chiediamo di valutare una soluzione analoga per contribuire ad accelerare le procedure di rinnovo o il rilascio del passaporto“.