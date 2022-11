Maxi controlli della polizia a Pordenone.

La polizia di Pordenone nelle giornate di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 novembre ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine Veneto” di Padova, di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone, unitamente alla polizia locale di Pordenone.

L’operazione aveva l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione clandestina e i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione e a danno delle attività commerciali, con specifica attività di prevenzione e controllo del territorio nelle zone verdi e nei parchi di questo capoluogo e in vari comuni della provincia, con particolare riferimento ad Aviano.

Nel corso dei servizi attuati nel capoluogo sono stati svolti controlli nelle piazze del centro cittadino e nei parchi, unitamente a verifiche degli esercizi commerciali effettuati dalle pattuglie della polizia locale del comune di Pordenone.

Complessivamente sono state controllate 167 persone, 62 veicoli e 5 esercizi pubblici; 1 persona è stata, inoltre, segnalata al Prefetto di Pordenone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’attività straordinaria di controllo del territorio in collaborazione della polizia locale del Comune di Pordenone verrà ripetuta nelle prossime settimane.