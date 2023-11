Pordenone come Hogwarts, tre giorni di magia a tema Harry Potter

Mercatini di Natale a tema Harry Potter a Pordenone.

Una notizia fantastica per i tanti bambini, ma anche i tanti adulti, fan del maghetto più famoso del mondo: a Pordenone, infatti, i mercatini di Natale saranno a tema Harry Potter.

Dall’8 al 10 dicembre, in Piazza della Motta arriverà la Fiera della Magia nell’ambito del calendario di proposte ideate dal Comune di Pordenone per le festività natalizie. Tra duelli di incantesimi, tornei di miniquidditch e lezioni di magia, il divertimento di sicuro non mancherà.

Sarà allestita un’area espositiva con i magici negozi di Diagon Alley Olivander,Kowalsky Bakery, Madame Malkin, Colin Canon, Tiri Wispy e tanti altri. Ci sarà inoltre un’area magica con tante attrazioni come la Sfida delle Pozioni Magiche, il Mantello dell’Invisibilità, l’Escape Room della Casa Di Hagrid e tante altre.

Sarà possibile iscriversi alla Scuola di Magia per diventare Maghi di primo livello. Spazio anche al Famoso Ballo del Ceppo il sabato sera. Non mancherà inoltre un’area street food a tema, dove gustare la Burrobirra, l’Acqua Allegra e tante altre specialità magiche.

Il programma.

Gli eventi si prenotano sul posto, per informazioni: 328 4904949

Sfida delle pozioni magiche (piazza della Motta): dall’8 al 10 dicembre (venerdì 8 dalle ore 16 alle ore 22 – sabato 9 e domenica 10 dalle ore10 alle ore 22, durata: 10 minuti) si potranno creare le proprie pozioni magiche combinando i diversi ingredienti.

Lancio dei bolidi (Piazza della Motta): tutti i giorni dall’8 al 10 dicembre (venerdì 8 dalle ore 16 alle ore 22; sabato 9 e domenica10 dalle ore10 alle 22, durata 5 minuti). L’obiettivo è abbattere più lattine possibile con i bolidi per conquistare i premi.

Torneo di Miniquidditch babbano (Corte del Caffè Letterario): tutti i giorni (venerdì 8 dalle ore 16 alle ore 22 – sabato 9 e domenica 10 dalle ore 10 alle 22; squadre da 2 o 4 giocatori in su, durata 15 minuti).

Scuola di Magia con la Mc Gonagall, Piton e Silente (Ex Convento San Francesco ): sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica 10 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. E’ l’evento nel quale si potrà vivere in una vera scuola di magia, tra incantesimi, lezioni di magia e pozioni, misteri e creature fantastiche (e c’è anche la bacchetta magica).

Escape room la Casa di Hagrid (Corte del Caffè Letterario): venerdì 8 dalle 16 alle 22, sabato 9 e domenica 10 dalle 10 alle 22 (squadre da 2 a 10 giocatori, durata 20 minuti). Una casa piena di enigmi: serviranno ingegno, velocità e gioco di squadra per svelare le più grandi e proibite passioni del gigante più famoso del mondo.

Il mantello dell’invisibilità (Piazza della Motta): venerdì 8 dalle ore 16 alle ore 22; sabato 9 e domenica 10 dalle ore 10 alle 22 foto e video ricordo direttamente sul proprio dispositivo.

Le foto magiche di Colin Cannon (Piazza della Motta): venerdì 8 dalle ore 16 alle ore 22; sabato 9 e domenica 10 dalle ore 10 alle 22. Foto stampate sul momento.

Tra le attività gratuite e libere ci sono poi i Magici Racconti di Hagrid e Silente (Casa della Musica, sabato 9 e domenica 10 dalle 16 alle 22), i piccoli concerti di Natale con la Magica Orchestra di Hogwarts (sabato 9 e domenica 10 dicembre alle 11.30 / 12.30 / 17.00/ 18.00 / 19.00), la Battaglia dei Maghi (ex spazio Informagiovani, venerdì 8 dalle 16 alle 22, il 9 e il 10 dalle 10 alle 22) e il Ballo del Ceppo con gli allievi delle 4 casate (ex Convento di San Francesco, sabato 9 dalle 21 alle 24).