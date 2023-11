La friulana Eurolls punta alla quotazione in borsa a Piazza Affari

Eurolls punta alla quotazione a Piazza Affari, nel segmento Star.

“Pensiamo e stiamo lavorando per la quotazione a Piazza Affari, al segmento Star” sono queste le dichiarazioni di Renato Railz, presidente di Eurolls, la multinazionale con sede ad Attimis, sette stabilimenti in Friuli Venezia Giulia (filiali in Cina, Brasile e Messico) ai microfoni della Cnbc al Nyse di New York, da dove ha anche annunciato la prossima apertura di una sussidiaria americana, in Texas.

“Proprio in questi giorni sono stato in Texas per vedere il sito produttivo dove penso di insediarmi. Gli Stati Uniti rappresentano un potenziale commerciale incredibile. La grande qualità dei nostri prodotti può fare la differenza su di un mercato che necessita di grande attenzione qualitativa. Trattandosi di una economia tra le più sfidanti e competitive al mondo” ha spiegato Railz.

A premiare Eurolls nel mercato a stelle e strisce sono soprattutto le performance dei prodotti dell’azienda italiana: “I nostri trattamenti di superficie, per i nostri rulli, sono fra i migliori al mondo. La qualità quindi paga, in special modo Oltreoceano”. Numeri che danno ragione all’azienda friulana: ‘Chiudiamo a 75 milioni di ricavi il 2023, con il 15% di fatturato americano, puntiamo ai 100 milioni di ricavi nel 2024, e non escludiamo la quotazione allo Star’ ha concluso Railz alla Cnbc.