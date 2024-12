I ragazzi  portano il Natale nelle case degli anziani di Vallenoncello

I ragazzi della Casa delle attività portano doni e auguri di Natale agli anziani di Vallenoncello.

In queste settimane che precedono il Natale, la Casa delle Attività di Vallenoncello – una delle quattro sedi dei Centri Giovani Diffusi del Comune di Pordenone – ha messo a disposizione dei ragazzi il materiale necessario per allestire un laboratorio creativo, che ha permesso loro di confezionare piccoli regali da donare a qualcuno di speciale nel quartiere.

Un gruppo di ragazzi fra gli 11 e i 18 anni, cresciuto giorno dopo giorno in numero e adesioni, ha potuto sperimentare attività e occasioni nuove per sviluppare la loro manualità. Nella giornata di sabato 21 dicembre, lo staff del Centro Giovani ha poi accompagnato i ragazzi a consegnare i doni e portare gli auguri di un felice Natale ad alcune persone anziane di Vallenoncello, grazie anche al supporto della Parrocchia, per vivere e condividere la solidarietà, l’altruismo e il senso di comunità.

I ragazzi hanno gestito in autonomia le consegne dimostrando vicinanza e sensibilità, accolti dai destinatari dei piccoli regali con emozione, tanto affetto e stupore. L’incontro fra generazioni, attraverso lo strumento del dono, ha arricchito tutte le persone coinvolte stringendole fra loro in un senso di condivisione e appartenenza.

L’iniziativa “Consegniamo un dono” è stata realizzata da Cooperativa Ascaretto e Another World Foundation nell’ambito del progetto “Casa delle Attività di Pordenone”, finanziato dal bando Spazi aggregativi di prossimità della Fondazione “Con i bambini”, soggetto attuatore dei programmi nazionale del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.