Pordenone, condannato per rapina: aveva rubato 30 lecca-lecca al supermercato.

Condannato per rapina a un anno e 4 mesi di carcere, per aver rubato una trentina di lecca-lecca al supermercato. E’ la pena che dovrà scontare un 28enne di origini marocchine, residente ad Aviano. L’uomo nel giugno 2021 aveva sottratto tre confezioni di chupa chups, per un totale di 30 lecca-lecca, dall’espositore del supermercato Pam di Pordenone, per poi presentarsi alle casse con un solo pacchetto di caramelle e una bottiglietta d’acqua.

Quando il vigilante, che si era accorto della merce rubata, aveva tentato di fermarlo, il 28enne lo aveva spintonato via per poi darsi alla fuga. Ma un simile crimine non poteva rimanere impunito, evidentemente. Scattata la denuncia da parte del direttore del supermercato, il giovane, recidivo, è stato individuato e rintracciato dai carabinieri di Pordenone.

Al processo, che si è svolto con rito abbreviato, è stato quindi condannato per rapina impropria a 1 anno, 4 mesi e 20 giorni, oltre a 400 euro di multa.