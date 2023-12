Guida con un patente falsa: donna multata per 3.500 euro

La donna è stata fermata dalla polizia locale di Udine.

Trovata alla guida con una patente falsa. E’ successo nei giorni scorsi durante un controllo di polizia stradale il personale del Nucleo Viabilità e Pronto intervento della polizia locale di Udine ha fermato un’auto condotta da una donna di 33 anni, cittadina extracomunitaria.

Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti di guida la donna ha consegnato una patente ucraina. La patente di guida, che pareva a prima vista valida, a seguito di analisi tramite la strumentazione tecnica in uso, è risultata invece falsa.

Con l’ausilio del Nucleo Polizia giudiziaria, il documento è stato quindi sequestrato e è stata comminata una sanzione di circa 3.500 euro per guida senza aver mai conseguito la patente con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. La giovane infine è stata deferita all’autorità giudiziaria per falsificazione di documento.