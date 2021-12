La studentessa Uniud che ha vinto il premio Cimolai.

Un riconoscimento all’impegno profuso negli studi e alle capacità mostrate durante l’attività di tirocinio, resa comunque possibile nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia. Acquista dunque ancora più valore per Linda Castagnoli, residente a Brugnera e studentessa al terzo anno del Corso di laurea in Infermieristica a Pordenone, dipartimento di Area Medica Uniud, il Premio “Ricordando Ivana Cimolai”, istituito dal Rotary Club Sacile Centenario in collaborazione con l’Università di Udine.

Una borsa di studio del valore di 2 mila euro che proprio oggi, giovedì 16 dicembre, nella storica cornice di Palazzo Ragazzoni a Sacile, verrà consegnata alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti dell’ateneo alla giovane studentessa, distintasi per l’operato reso nei reparti di degenza durante il tirocinio e vincitrice già lo scorso anno di un altro premio.

Il premio.

“Si tratta di un premio che valorizza la competenza agita degli studenti e le eccellenze raggiunte nei primi due anni di formazione infermieristica che costituiscono la base del futuro professionale – spiega Alvisa Palese, Coordinatrice del Corso di laurea per le sedi di Udine e Pordenone -. Siamo onorati di avere accolto l’invito del Rotary Club di Sacile in questo percorso perché il tanto dimostra il legame stretto che si è generato con il territorio da parte del corso di studio del dipartimento di Area Medica e nel complesso di tutti i Corsi della sede di Pordenone dell’ateneo ma anche una importante occasione di riconoscimento della rilevanza della professione infermieristica nella presa in carico delle persone e dei famigliari”.

La stessa rilevanza riconosciuta e sentita anche da Ivana Cimolai, come ricorda Giacomo Panarello, socio del Rotary Club Sacile Centenario e promotore dell’iniziativa. “Il Premio è nato effettivamente dalla sua volontà – sottolinea -. Attenta ai giovani e desiderosa di supportarli valorizzandone i meriti, Ivana è stata parte fortemente attiva e integrante del nostro Club. A lei il merito di avere contribuito, in oltre 15 anni di grande impegno, alla indubbia crescita di questa realtà”.

