Tragedia in centro a Pordenone, morta una ragazza caduta dal 3°piano

La ragazza trovata morta a Pordenone aveva 23 anni.

Una giovane di 23 anni è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un palazzo in Corso Vittorio Emanuele, a Pordenone. Il corpo della ragazza, di Udine ma originaria di Santo Domingo, è stato ritrovato privo di vita da un residente, nel cortile interno dello stabile nella tarda mattinata di oggi, 23 settembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i fatti, oltre al personale sanitario e al medico legale che ha confermato che la morte è avvenuta a causa della caduta. Le forze dell’ordine stanno valutando tutti gli elementi per comprendere le cause della tragedia. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, anche se dalle prime risultanze si tratterebbe di un gesto volontario. Saranno eseguite ulteriori indagini per capire l’esatta dinamica della morte.