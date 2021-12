Cancellata la lucciolata solidale di Povoletto.

La “Lucciolata”, la fiaccolata per raccogliere fondi con la quale dal 1978 la “Via di Natale” si è sempre identificata, in programma nel comune di Povoletto nei prossimi giorni, è stata annullata.

Tutto era pronto per la manifestazione che si sarebbe dovuta tenere il 12 dicembre nella frazione di Savorgnano del Torre. Visto il perdurare dell’emergenza Covid e la zona gialla, l’organizzazione ha fatto un esame dei pro e dei contro ed è stato deciso che, per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori, era meglio cancellare la manifestazione. Si sarebbe svolta, causa restrizioni, solo in forma statica senza poter distribuire il solito e tradizionale minestrone e rinfresco ed un momento di convivialità.

Gli organizzatori fanno sapere che c’è la possibilità di partecipare al sostegno del progetto contribuendo con le offerte da depositare nelle cassette predisposte presso gli esercizi pubblici del comune per tutta la prossima settimana.

