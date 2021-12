Nuova iniziativa di Natale a Povoletto.

Il Comune di Povoletto lancia un’altra iniziativa per queste festività di Natale. L’idea ha origine dopo che numerose associazioni del territorio hanno promosso la realizzazione dei presepi nelle frazioni per manifestare il senso di attaccamento alla tradizione. L’esposizione più numerosa è stata realizzata presso la chiesetta trecentesca di San Nicolò a Primulacco che vede la presenza di 8 manufatti, realizzati con diverse tecniche e materiali, come il legno di vite, o con i sassi.

“Abbiamo ritenuto – spiegano l’assessore alla Comunicazione Lisa Rossi e il capogruppo di maggioranza Giovanni Antares, promotori dell’iniziativa – che questo, che è un simbolo delle nostre famiglie, segno di speranza, possa diventare un motivo di coinvolgimento per i cittadini tramite un progetto digitale”.

Da alcuni giorni le pagine social istituzionali stanno proponendo le foto dei presepi, l’idea è quella di proseguire l’iniziativa e pubblicare le foto ricevute dai cittadini alla mail presepi.povoletto@gmail.com. L’invito è che tutti inviino le foto od i disegni dei bambini per poterli pubblicare sulla pagina Facebook del Comune di Povoletto.

