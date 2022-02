L’incidente in via Lumignacco a Pozzuolo del Friuli.

L’auto è finita fuori strada. Quasi distrutta. E lui, il conducente, dopo essersi accorto del danno, probabilmente in preda alla rabbia, sceso dalla portiera, ha iniziato a camminare lungo la via, arrivando al bar e ordinandosi da bere. È stato lì che l’hanno trovato i carabinieri, dopo due ore di ricerche. Stava bene dal punto di vista fisico, ma probabilmente non troppo dal punto di vista emotivo. È quanto accaduto ieri sera in via Lumignacco a Pozzuolo del Friuli a partire dalle 19,45.

A daee l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il veicolo fuori strada. Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Udine, ma all’interno del mezzo non c’era nessuno. Così, mentre una squadra si preoccupava di mettere in sicurezza l’auto e la strada, sono iniziate le ricerche del conducente. È stato trovato intorno alle 22 seduto al bar.

(Visited 1.021 times, 1.021 visits today)