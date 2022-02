L’incidente sulla regionale a Pozzuolo.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla regionale 353, nel comune di Pozzuolo del Friuli. Alle ore 17:20 circa, lungo la SR353 “della bassa friulana”, in comune di Pozzuolo, poco dopo l’incrocio con via Genova, un motociclo e una autovettura sono entrate in collisione. Immediatamente è giunta la richiesta di soccorso al 112, che ha inviato sul posto personale del 118 con automedica e ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco di Udine e la polizia locale del Comando Intercomunale di Campoformido e Pozzuolo del Friuli.

Entrambi i conducenti dei veicoli viaggiavano in direzione Mortegliano, provenienti da Udine, la moto una KTM era condotta da M.N. di anni 19 residente a Pozzuolo del Friuli, mentre l’autovettura Renault Clio era condotta da R.V. di anni 53 residente a Castions di Strada. Ad avere la peggio il conducente del motociclo, sbalzato a terra dopo l’urto, rimasto cosciente e trasportato presso l’ospedale di Udine, dopo i primi soccorsi sul posto. Dinamica del sinistro in fase di accertamento da parte del Comando Intercomunale di polizia locale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli.

Disagi al traffico per circa un’ora, per permettere le operazioni di soccorso e rilievo. Il traffico, intenso visto l’orario, veniva deviato dalla polizia locale, presente sul posto con due pattuglie, su Via IV Genova e a senso unico alternato sulla SR353.

Foto di Pierpaolo Gori

