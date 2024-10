Protezione civile in scena a Pozzuolo del Friuli per la campagna “Io non rischio”.

Domenica 13 ottobre, i volontari della Protezione civile si ritroveranno in piazza Julia a Pozzuolo del Friuli per partecipare alla campagna nazionale “Io non rischio”, un’iniziativa volta a promuovere le buone pratiche nella prevenzione e nella riduzione dei pericoli. L’evento, che si svolgerà in contemporanea con centinaia di altre piazze italiane, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi naturali del territorio e su come ciascuno di noi possa contribuire a ridurli.

Oltre al tradizionale punto informativo, i volontari di Pozzuolo del Friuli hanno organizzato un appuntamento speciale: la presentazione, presso la Palacine, del piano comunale di Protezione civile. Durante l’incontro, i cittadini potranno approfondire le misure di prevenzione adottate dal Comune e scoprire quali azioni concrete mettere in pratica per proteggere se stessi e l’ambiente.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri, evento che condivide con ‘Io non rischio’ l’obiettivo di rendere le comunità più consapevoli e preparate. Dal terremoto all’alluvione, dagli incendi boschivi al rischio vulcanico, saranno questi i temi trattati dai volontari, che distribuiranno materiali informativi e organizzeranno attività rivolte a tutte le età, per coinvolgere l’intera cittadinanza.