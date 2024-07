Infortunio sul lavoro, manutentore investito da una scarica elettrica

L’uomo è stato investito da una scarica elettrica.

Stava facendo manutenzione quando è stato investito da una scarica elettrica da 220 volt: è accaduto ad un operaio di 36 anni, originario di Castellaneta di Taranto, nella serata di ieri, martedì 30 luglio, alle Acciaierie Bertoli Safau di Pozzuolo del Friuli.

L’uomo è sempre rimasto cosciente e i sanitari lo hanno portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per accertamenti. A quanto sembra, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Mortegliano.