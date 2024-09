La festa degli aquiloni a Sammardenchia.

Questo fine settimana, il cielo di Sammardenchia si riempirà di colori e creatività grazie alla ventesima edizione di “Aquiloni e colori in festa”, un evento ormai diventato tradizione in Friuli e atteso da grandi e piccini. Domenica 29 settembre, i protagonisti assoluti saranno i bambini, impegnati nella realizzazione dei loro aquiloni, per poi lanciarli in volo in una giornata all’insegna della fantasia e del divertimento.

L’iniziativa, organizzata dall’Aresc di Sammardenchia, rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di trascorrere del tempo insieme all’aria aperta; una festa che tra l’altro nasce dalla collaborazione con diverse realtà locali: tra i partner dell’evento figurano il Progetto giovani di Pozzuolo, la Pro Loco, la Consulta dei genitori e l’amministrazione comunale.

La giornata prenderà il via alle 10.30 con l’apertura dei laboratori creativi, dove ogni bambino avrà l’occasione di progettare e costruire il proprio aquilone, seguito passo dopo passo dai volontari presenti: i piccoli disegneranno la sagoma dell’aquilone per poi decorarlo con materiali di recupero. Oltre ai laboratori, i bambini potranno divertirsi con lo stand del trucca-bimbi e altre attività di intrattenimento.

Il momento clou arriverà nel pomeriggio, alle 16, quando si terrà la grande gara degli aquiloni, per vedere chi riuscirà a farlo volare più in alto. Contemporaneamente, si svolgerà una competizione parallela con aeroplanini di carta, costruiti dai piccoli durante la giornata: vince l’aeroplano che vola più lontano. I premi per entrambe le gare saranno offerti dalla Consulta dei genitori.

Alle 17, lo spettacolo di magia aggiungerà un tocco di incanto alla giornata, che si concluderà con una sfilata di aquiloni. Un appuntamento imperdibile, dunque, che celebra la creatività e il divertimento all’aria aperta, coinvolgendo l’intera comunità in una giornata di festa.