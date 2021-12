L’incidente in via Laipacco a Pradamano.

Sono finite contro il muretto di una casa in via Laipacco a Pradamano e sono rimaste leggermente ferite. Coinvolte nell’incidente stradale, questa notte, intorno all’1,30, due ragazze che stavano tornano a casa.

In via Laipacco sono finite con il muso dell’auto dritte contro il muro di una abitazione. Soccorse in prima battuta dai vigili del fuoco di Udine, sono state assistite per le cure mediche dall’ambulanza del 118. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

(Visited 1 times, 1 visits today)