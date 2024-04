Bloccato con l’auto nel guado del Malina a Premariacco.

Alle ore 18.15 di ieri, 1 aprile, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti, con una squadra e l’autoscala, partite dalla sede centrale, per soccorrere un automobilista bloccato con la sua vettura in mezzo al guado sul torrente Malina nel comune di Premariacco.

Visto l’improvviso innalzamento del livello dell’acqua i vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala da 42 metri, hanno raggiunto l’autovettura e dopo aver imbragato il guidatore lo hanno issato nel cestello e portato all’asciutto in zona sicura. Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri del Norm di Cividale del Friuli che hanno sottoposto l’uomo, un 49enne residente a Pradamano, all’alcoltest, per cui è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,21.

E’ stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente. Non solo: potrebbe ricevere anche una sanzione da violazione del codice della strada per aver attraversato il guado nonostante il cartello che lo vieta quando c’è acqua.