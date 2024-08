I ladri hanno colpito nella mattinata di lunedì 12 agosto

Ladri in azione, nella mattinata di lunedì 12 agosto, in un’abitazione di Premariacco. A denunciare il furto ai carabinieri è stato il proprietario, un uomo classe 1968.

I malviventi, dopo aver forzato una porta-finestra, sono riusciti a entrare in casa, rubando monili in oro e altri valori per un danno che si aggira sui 5mila euro.