La chiusura di un locale a Premariacco.

Hanno sorpreso uno dei soci e tre dipendenti senza mascherina. In più, nell’area esterna, sotto una tettoia, si erano creati assembramenti. Proprio per questo, i carabinieri di Cividale hanno preso provvedimenti per il locale “W La” di Premariacco.

I controlli sono scattati ieri sera. Durante le verifiche, è stato appurato che si erano create irregolarità nel rispetto delle misure anti contagio da Covid. Oltre al personale, multato perché sprovvisto di dispositivi di protezione individuale, analogo provvedimento è stato preso nei confronti di un socio. Sei, in totale, le sanzioni irrogate, per 2.400 euro complessivi. È stata disposta anche la chiusura del locale per 5 giorni.

I carabinieri di Cividale hanno ispezionato in totale 10 locali fra la Città Ducale e Premariacco, non rilevando ulteriori irregolarità oltre a quelle già citate.

