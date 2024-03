L’uomo aveva un coltello lungo 14 centimetri in tasca.

Durante un controllo sulle strade del Friuli, i carabinieri hanno scoperto che un uomo di nazionalità albanese girava con addosso un coltello a serramanico lungo 14 centimetri.

E’ accaduto ieri sera, a Premariacco, quando gli uomini del Norm di Cividale del Friuli hanno fermato un’auto Mercedes che stava transitando in via Fiore dei Liberi. A bordo c’erano due uomini, il guidatore di 25 anni e il passeggero 63enne, entrambi albanesi. I carabinieri hanno sottoposto a ispezione personale il secondo, trovando la lama. L’uomo non ha saputo dare giustificazioni sul suo possesso. E’ stato denunciato per porto illegale di armi e il coltello è stato sequestrato.