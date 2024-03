Come gli italiani acquistano l’auto con un finanziamento

L’acquisto dell’auto per le famiglie italiane avviene 8 volte su 10 con il ricorso a un finanziamento. Lo rileva l’Osservatorio Credit & Mobility di Experian insieme a UNRAE, che relativamente ai primi nove mesi del 2023 ha registrato nel mese di agosto il massimo dell’incremento di richieste, con una crescita del 43,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Si ricorre a un prestito specialmente per acquistare un’auto nuova, dal valore notoriamente più alto, mentre solo per un’auto usata su quattro ci si avvale di un finanziamento.



La centralità dell’automobile come bene acquistato degli italiani con un finanziamento auto è testimoniata anche dall’Osservatorio di PrestitiOnline.it, secondo il quale la finalità auto usata è la seconda più richiesta sul mercato del credito dopo la liquidità.



Questa finalità ha interessato il 20,3% della domanda nel primo trimestre di quest’anno, in aumento rispetto al 19,2% del trimestre precedente. In leggero aumento anche la domanda di prestiti auto nuova, dal 3,4% al 4,0% nel primo trimestre 2024.



L’aumento dei tassi ha avuto come diretta conseguenza il calo degli importi richiesti per finanziare un’auto nuova, da 16.800 euro del quarto trimestre 2023 a 15.800 euro del primo trimestre 2024. In lieve aumento invece l’importo medio domandato per finanziare un’auto usata, da 11.000 euro a 11.100 euro nel 2024.

Quanti tipi di prestito per acquistare un veicolo

A seconda delle esigenze e in base al possesso dei requisiti necessari, è possibile ricorre a un finanziamento auto in tre principali modi:

un prestito personale;

un prestito finalizzato;

una cessione del quinto.

Il prestito personale è il classico finanziamento di una somma di denaro da utilizzare secondo necessità. Lo richiede il consumatore a un istituto di credito e lo riceve direttamente sul conto corrente, potendo disporne liberamente.



Il prestito finalizzato viene concesso all’acquirente dell’auto attraverso la concessionaria, oppure dalla casa madre del veicolo. In questo caso l’importo è quello del costo dell’auto e le condizioni sono stabilite dalla finanziaria, senza possibilità di scelta.



C’è poi una terza strada per arrivare ad acquistare un’auto con un prestito, la cessione del quinto. Si tratta di una formula particolare di prestito accessibile solo a chi è in grado di fornire una serie di garanzie, come un impiego stabile e una busta paga fissa in un’azienda solida, che di fatto provvederà a rimborsare le rate ogni mese. Il vantaggio di questa tipologia di finanziamento è che può essere richiesto anche dai cattivi pagatori.



Un prestito auto finanzia sia l’acquisto di un’auto nuova o a chilometro zero che quello di un veicolo usato. I due prestiti si differenzieranno per la durata e per gli importi concessi, più bassi nel caso di un’auto usata.



E se per un’auto nuova sarà più semplice ottenere il prestito in quanto il valore del bene corrispondente è facilmente quantificabile, per l’auto usata è possibile consultare i listini delle società finanziarie che stabiliscono il limite massimo di liquidità erogabile.

Chi richiede un finanziamento auto

La maggior parte dei richiedenti un prestito auto sono uomini (53,3%), con un’età compresa tra i 40 e 60 anni (40%): nel 20% dei casi risiedono in Lombardia, la regione che detiene il primato delle richieste di prestito per l’acquisto di un’auto nuova. Si ricorre a un finanziamento per acquistare l’auto anche nel Lazio (12,5%), in Emilia Romagna (9,3), in Toscana (9,2) e in Campania (7,8%).



La Campania è invece in testa alle richieste di prestiti per auto usate.



Di fatto, i consumatori over 45 che hanno accesso più agevole al credito, sono gli acquirenti principali di auto nuove (68% del totale rilevato). Gli under 30 sono i principali acquirenti di auto usate (13,3% del totale) per importi minori e più accessibili.