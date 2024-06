Tragedia del Natisone, il sindaco di Premariacco: “E’ Cristian, domani lutto cittadino”

Le parole del sindaco di Premariacco dopo il ritrovamento di Cristian.

“Deve essere ancora riconosciuto dal fratello, ma è Cristian Molnar”. Sono queste le parole del sindaco di Premariacco Michele de Sabata dopo ritrovamento del giovane 25enne lungo il Natisone. Ventitré giorni di ricerche, di angoscia e di apprensione ma ora anche di sollievo perché, dopo che le speranze di trovarlo in vita erano svanite, si è lavorato instancabilmente per restituire il corpo del giovane alla famiglia.

Il corpo di Cristian è stato rinvenuto grazie alla determinazione e alla perseveranza dei Vigili del fuoco e delle squadre fluviali, che hanno chiesto di poter continuare le ricerche anche quando le speranze di trovarlo in vita erano ormai svanite. “Grazie di cuore ai Vigili del fuoco e ai fluviali che oggi hanno fatto un lavoro che non gli spettava: hanno chiesto di poter intervenire ieri e oggi volevano ancora controllare due posti e hanno trovato Cristian,” ha dichiarato de Sabata.

Domani lutto cittadino.

La comunità di Premariacco, stretta intorno alla famiglia di Cristian, ha suonato le campane in segno di lutto e solidarietà. “E’ un momento importante, restituiamo Cristian alla sua famiglia e penso anche alla Romania che lo sta aspettando,” ha aggiunto il sindaco, sottolineando il profondo legame che unisce Cristian alla sua terra d’origine. Domani a Premariacco sarà lutto cittadino. L’intera comunità di Premariacco si riunirà per commemorare la vita di Cristian e offrire il proprio sostegno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

