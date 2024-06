Auto in fiamme a Budoia.

Auto in fiamme questo pomeriggio sulla Strada Pedemontana Occidentale a Dardago di Budoia. Sul posto, intorno alle 14.20 è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile.

Mentre stava circolando sulla Pedemontana l’autista del mezzo ha notato del fumo uscire dal vano motore, ha quindi fermato la vettura a bordo strada e, uscito immediatamente dall’abitacolo, si è portato in zona sicura chiamando i soccorsi. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il veicolo quasi totalmente avvolto dalle fiamme e hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio evitandone la propagazione alle sterpaglie che si trovavano nelle immediate vicinanze del mezzo andato a fuoco.

Per la durata dell’intervento e nelle successive fasi di messa in sicurezza strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i carabinieri.