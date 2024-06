L’Associazione Amici Pignano APS, in collaborazione con la Parrocchia della Natività B.V. Maria di Pignano, ha organizzato un evento musicale che si terrà sabato 22 giugno 2024 alle ore 20:45. Il concerto, intitolato “A PAGINA 10”, si svolgerà alle luci della sera sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Pignano di Ragogna, offrendo una suggestiva cornice con vista sulle colline friulane. La chiesa si trova sulle alture verso San Daniele e domina Ragogna dall’alto degli oltre 90 scalini rispetto all’abitato, garantendo quindi un panorama a 360 gradi.

Le protagoniste della serata saranno Cristina Narduzzi al pianoforte e Margherita Mattiussi alla viola, che insieme formano il rinomato CrisMa Duo. Le due musiciste, con una carriera decennale alle spalle, si esibiranno in un repertorio di musica classica, raccontando la propria storia attraverso i brani e le melodie che hanno segnato i loro primi dieci anni di carriera musicale insieme. Gli spettatori avranno l’opportunità di godere non solo di un’esibizione musicale di alto livello, ma anche di un panorama mozzafiato al tramonto, che contribuirà a rendere l’atmosfera suggestiva.

L’evento, patrocinato dalla Comunità Collinare del Friuli e dal Comune di Ragogna, sarà ad ingresso libero e in caso di maltempo si terrà all’interno della Chiesa Parrocchiale. Appuntamento quindi per sabato 22 giugno alle ore 20:45 per il concerto al tramonto.