Da alcuni mesi un nuovo gruppo sta lavorando per proporre un’alternativa ai cittadini di Ragogna. Alle prossime elezioni amministrative di giugno si presenterà con la lista “Voce comune” con il candidato sindaco Mauro Marcuzzi per contrapporsi all’attuale proposta politica.

“L’idea nasce dall’interesse comune di un gruppo di cittadini per offrire a Ragogna una visione alternativa, moderna e proiettata nel futuro con una lista civica di persone competenti e ricca di varie esperienza” commenta il candidato sindaco. “Il progetto pone al centro la comunità: le persone, i bisogni e lo sviluppo.”

I principali temi del nuovo gruppo riguardano l’impegno al presidio della sanità pubblica e dei servizi assistenziali, la crescita della comunità e la condivisione delle idee con i cittadini. Nell’agenda anche la tutela dell’ambiente: a partire dal Fiume Tagliamento, dove le cura e la valorizzazione sono la risposta alle opere invasive, sino allo sviluppo del locale lago e monte. “Il nostro territorio – spiegano dal gruppo – ha molto da offrire tra ricchezze ambientali, storiche e culturali che poco vengono sviluppate. Le nostre proposte prevedono un maggior investimento e ampliamento delle peculiarità locali, con importanti azioni per implementare i servizi ai visitatori e al cittadino.” Tra le priorità della nuova lista ci sono anche il coinvolgimento della cittadinanza al processo decisionale, la crescita culturale e la condivisione delle necessità infrastrutturali e di manutenzione del territorio.

Il nuovo gruppo si presenterà con Mauro Marcuzzi candidato sindaco con una lista civica composta da varie personalità che conoscono e rappresentano Ragogna. Marcuzzi, classe 1957, è stato amministratore comunale nell’ultima legislatura di Lorenzo Cozianin, storico e amato sindaco di Ragogna, e assessore comunale nell’esecutivo successivo. Pensionato ed ex dipendente pubblico della locale azienda sanitaria, è grande conoscitore dell’organizzazione sanitaria e del territorio. “Ragogna necessita di un cambio di passo sia per essere attrattiva che per coinvolgere la comunità – continua il candidato sindaco Mauro Marcuzzi – . Tutto questo è possibile grazie ad un nuovo e ambizioso progetto, nato dalla volontà di portare un approccio innovativo e alternativo. Gli amministratori uscenti, pur con il loro lungo mandato ultra ventennale, non sono più in grado di rispondere alle esigenze e alle aspirazioni della comunità”.

L’attuale proposta politica, infatti, vede la maggioranza uscente spaccarsi in due parti e presentarsi con gruppi diversi rispetto all’attuale composizione del consiglio comunale. Di conseguenza, ragiona il gruppo, un nuovo progetto può inserirsi a favore dei cittadini che hanno a cuore e vivono la comunità di Ragogna credendo nel suo sviluppo, non solo nelle azioni di mantenimento. “La decisione di presentare una lista alle prossime elezioni amministrative di giugno riflette la nostra convinzione che il cambiamento sia necessario e possibile. Voce comune si presenterà alla competizione comunale con volti freschi e competenti per mettersi al servizio della comunità e lavorare insieme al futuro di Ragogna”, conclude il candidato Marcuzzi.