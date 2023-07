L’incidente sull’autostrada A4 a Redipuglia

Un grave incidente è avvenuto verso le 18,30 di oggi sabato 29 luglio nel tratto autostradale della A4 in prossimità dello svincolo di Redipuglia in direzione Trieste. Un’autocisterna vuota ha centrato 5 auto in coda mentre si apprestavano ad uscire al casello. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Si registrano alcuni feriti di cui uno grave incastrato nel proprio mezzo. Due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico. Per una è stato disposto il trasporto con l’ambulanza con il medico dell’automedica a bordo all’ospedale di Cattinara. Per l’altra persona è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale di Cattinara. Entrambe in codice giallo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di quattro ambulanze, quello dell’automedica e l’elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco che hanno operato per 40 minuti per estrarre una persona rimasta incastrata.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone ferite. Sul posto il personale di Autostrade Alto Adriatico, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso e il traffico è stato reindirizzato a Villesse verso l’autostrada A34.