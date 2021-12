I no vax si radunano a Redipuglia e scoppia la polemica

Il reduno al Sacrario di Redipuglia.

Raduno no-vax non autorizzato al Sacrario di Redipuglia. L’appuntamento ha coinvolto circa 400 persone e si è svolto questo pomeriggio intorno alle 14.30 all’ingresso del Sacrario.

L’evento, a cui hanno partecipato anche alcune persone appartententi alle forze dell’ordine e alle forze armate, si è svolto senza striscioni o slogan tipici delle manifestazioni no-vax delle ultime settimane ed è terminato nel giro di qualche ora a causa del maltempo. Secondo le forze dell’ordine, però, si tratterebbe una convocazione via social nata nell’ambito dei vari gruppi no-vax.

Il gruppo, dopo aver ascoltato le parole di due oratori che non si sono presentati, una volta giunto al Sacrario ha intonato l’inno di Mameli. Subito sono arrivate le prime condanne dal mondo della politica per questa manifestazione svoltasi in un luogo sacro.

In particolare, la senatrice Tatjana Rojc ha fortemente condannato l’evento dichiarando:” È stata una profanazione di un luogo sacro, un uso indegno di uno spazio dedicato alla riflessione e alla preghiera. La manifestazione del proprio pensiero non dev’essere per forza gesto che dia scandalo, altrimenti l’unico concetto che resta chiaro è la debolezza delle idee che si sostengono. Nel caso specifico, sostenere tesi no vax a Redipuglia è solo provocazione, che mi auguro non trovi adesione tra chi è deputato a proteggere la comunità”.

(Visited 1 times, 1 visits today)