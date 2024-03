Remanzacco, la magia della chimica all’Auditorium per i piccoli allievi delle scuole primarie.

Si chiama “Chem Show – la magia della chimica” l’iniziativa ludico-didattica che, fondendo teatro e conoscenza, mostra concretamente ai più piccoli i segreti della chimica agli allievi delle scuole di Remanzacco. Ad assistere agli esperimenti in diretta all’Auditorium di Remanzacco c’erano infatti le classi quarte e quinte della scuola primaria. A lasciare a bocca aperta gli studenti con le loro “magie”, Claudio Tavagnacco, ricercatore del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche dell’Università di Trieste, divulgatore scientifico (nel suo curriculum oltre 200 rappresentazioni per un totale di circa 10.000 spettatori), e Victor Tosoratti, tecnico chimico, da anni impegnato nell’organizzazione di eventi che promuovono l’interesse per la scienza e in generale per la conoscenza.

Protagonisti dello show i ragazzi stessi, che a turno si alternano sul palco per collaborare attivamente agli esperimenti scientifici. “Gli scienziati/attori sono stati “magici” nel coinvolgere i giovani spettatori – commenta la consigliera comunale Ida Maria Olimpi -, perché si è parlato di scienza facendo però riferimento alla vita e agli interessi dei ragazzi: una per tutte la formazione della fibra di nylon usata da Spiderman per le sue ragnatele, con la sua storia e utilizzo, dai paracadute alle calze”. I fenomeni sono divenuti via via sempre più complessi, fino a culminare, col buio in sala, con la formazione di luce fredda da reazione chimica, che ha lasciato i ragazzi a bocca aperta.

Lo spettacolo sarà bissato il 3 aprile con le classi seconde e terze della scuola secondaria di Remanzacco. Chem Show, nei 35 spettacoli che nel 2023 hanno coinvolto le scuole per un totale di circa 3.500 ragazzi, consente di ripassare norme fondamentali di sicurezza, e di verificare come le sostanze e i materiali si trasformano, cambiano colore, consistenza e dimensione reagendo tra loro.