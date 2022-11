Buttrio, Moimacco e Remanzacco insieme: nasce il patto Tini e Mulini

Patto Tini e Mulini tra Buttrio, Moimacco e Remanzacco.

L’Auditorium Stringher di Remanzacco ha ospitato la presentazione del Piano inter comunale per lo Sviluppo Sostenibile dei Comuni di Buttrio, Moimacco e Remanzacco, con la nascita del patto chiamato Tini e Mulini.

Un centinaio di persona hanno partecipato alla serata, aperta dai sindaci Eliano Bassi di Buttrio; Enrico Basaldella di Moimacco; Daniela Briz di Remanzacco e dai referenti operativi delle amministrazioni: i vicesindaco Franca Bassetti di Moimacco e Leopoldo Bonetti di Remanzacco, e l’assessore Tiziano Venturini di Buttrio.

“Ci siamo avvicinati con molta curiosità a questo progetto, stimolante e innovativo – hanno dichiarato -, che vuole coinvolgere le nostre Comunità in un percorso di sviluppo che va oltre questi anni difficili e copre un arco temporale di lungo termine. Un percorso dove tutti quanti siamo chiamati a decidere delle sorti dei nostri paesi, delle nostre Comunità coinvolgendo i nostri cittadini in prima persona. Infatti, proprio i nostri cittadini sono una grande risorsa per le amministrazioni in quanto capaci di cogliere alcune sfumature che a noi possono risultare non immediate quindi vogliamo, attraverso le loro esperienze e suggerimenti, progettare o ri-progettare le nostre Comunità insieme a una realtà consolidata come Cramars. Definendo il progetto “Tini e Mulini”, abbiamo toccato con loro molti argomenti, per arrivare a concentrarci proprio sull’animazione locale inter-comunale finalizzata allo sviluppo sostenibile. Cosa significa per noi sviluppo sostenibile? Semplice: il benessere ambientale, sociale ed economico delle nostre Comunità. “Tini e Mulini” esprimerà una progettualità che lavorerà sulle priorità del territorio, decise e condivise dalle amministrazioni con i cittadini con una modalità partecipativa, che sfrutti concretamente e al meglio le risorse e le opportunità che ci offrono adesso il Pnrr, i contributi regionali, europei, statali.

Attraverso “Tini e Mulini” vogliamo arrivare a prendere delle decisioni di concerto con la cittadinanza, non “calate dall’alto”. Un bellissimo titolo “Tini e Mulini”, che parla di noi, delle nostre realtà. Parla dei vigneti di Buttrio, parla delle peculiarità territoriali di Moimacco e Remanzacco dove le acque hanno scandito i ritmi economici e produttivi delle nostre comunità. Più siete e per noi meglio è: abbiamo piacere di vedervi in tanti. Insieme si costruisce il futuro“.

Il progetto nasce e si attiva per consentire alle Comunità del Friuli Orientale di sviluppare strategie attuative all’interno di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. Un’occasione irripetibile per invitare tutta la comunità a contribuire con le proprie idee per definire una strategia comunale da qui al 2030. Un’impresa di comunità, un lavoro collettivo che ci impegnerà durante i mesi di novembre-dicembre per essere pronti con “idee e carte in mano”.

Sono poi stati strutturati i seguenti tavoli tematici: “Vivere il paese: socialità e benessere per tutti”, “Lavoro e Attività Produttive”, “Giovani e identità”, “Turismo, Cultura e Patrimonio diffuso”. Ogni tavolo avrà a disposizione quattro incontri online della durata di circa due ore ciascuno che si terranno tra novembre e dicembre 2022. L’esito finale degli incontri verrà restituito alla popolazione durante un incontro previsto per il mese di gennaio 2023.