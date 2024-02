Fiamme nella notte in un garage a Resia, si indaga sulle cause

Incendio a Post di Resia.

Un incendio è scoppiato a Resia nella notte tra il 18 e il 19 febbraio: le fiamme si sono sviluppate nel garage in legno di un’abitazione in località Post. La casa appartiene ad una signora di nazionalità russa di 64 anni.

E’ stata la stessa proprietaria che, una volta accortasi del fuoco, ha iniziato a spegnerlo, riuscendo a limitare i danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tarvisio e i vigili del fuoco di Gemona che indagano sulle possibili cause: per ora, tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella dolosa. L’incendio non ha provocato danni a persone.