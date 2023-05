Dalla piccola Resia una raccolta fondi per aiutare l’Emilia Romagna

La raccolta fondi di Resia in aiuto dell’Emilia Romagna.

Resia, la piccola ma dinamica comunità di poco meno di mille abitanti, si mobilita per una raccolta straordinaria di fondi a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna con il motto: E ritorna il sereno.

“Perdere tutto è una condizione che i resiani hanno provato più volte nella loro vita – racconta la sindaca Anna Micelli promotrice dell’iniziativa – e sentono forte l’obbligo di restituire la solidarietà che in quelle circostanze hanno ricevuto”. Guardando quelle case, fabbriche, aziende, paesi e città invasi dall’acqua, a Resia la memoria è corsa immediatamente allo stato in cui Resia era ridotta dopo il terremoto del 1976.

“Allora – aggiunge la sindaca – su un muro fu scritto che il Friuli ringrazia e non dimentica. Ebbene, quella scritta rappresenta lo spirito con il quale la comunità resiana ha voluto organizzare la raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna”. Nei pensieri degli abitanti anche i conterranei che vivono in quella regione, “offrendo loro vicinanza e solidarietà concreta”.

Contestualmente alla raccolta fondi, l’amministrazione comunale ha vagliato la possibilità “di individuare una piccola realtà montana emiliana colpita dall’alluvione“, che “potrà essere sostenuta con il ricavato della raccolta”, sottolinea la prima cittadina, ricordando che “sarà data naturalmente puntuale informazione della somma che si raccoglierà e del suo utilizzo“. L’appello è “alla consueta generosità sempre dimostrata dai cittadini resiani al verificarsi di gravi eventi calamitosi“, conclude Micelli.

Il versamento può essere effettuato presso il conto di Tesoreria Comunale – Banca Credifriuli – Filiale di Resia, indicando la causale “Raccolta fondi a favore alluvionati dell’Emilia-Romagna”. Coordinate bancarie: IT53L0708577460000000083549.