Escursioni in Val Resia.

Quattro escursioni guidate e gratuite per scoprire la meravigliosa Val Resia in mountain bike oppure con la bici elettrica: è il programma proposto dal Comune nell’ambito del progetto “Scopri Resia 2023”, con il sostegno economico del Consorzio BIM Tagliamento e in collaborazione con il Parco delle Prealpi Giulie, l’Ecomuseo della Val Resia e l’Associazione delle Guide Ambientali Escursionistiche.

Il primo appuntamento è previsto per il 21 maggio, con una cicloescursione in Bassa Val Resia su una semplice pista forestale, tra stavoli e scorci sulla valle (percorso ad anello passando per Bila, Prato di Resia e Sella Sagata, per 15 chilometri e 550 metri di dislivello).

L’escursione successiva sarà invece il 10 giugno, con partenza da Tigo, tappa al bellissimo Fontanone Barman e poi in salita fino a Sella Carnizza, luogo interessante sia dal punto di vista naturalistico sia da quello storico (20 chilometri, 800 metri di dislivello).

L’uscita successiva sarà il 18 giugno, con un itinerario panoramico nel cuore del Parco delle Prealpi Giulie, raggiungendo Malga Coot da Stolvizza (22 chilometri, 1000 metri di dislivello). Ultimo appuntamento, il 24 giugno con l’anello nella selvaggia e affascinante valle di Uccea (22 chilometri e 700 metri di dislivello). La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Le informazioni si trovano sul sito del Comune di Resia.