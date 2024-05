Travolto da una ceppaia in Val Resia.

Un uomo è finito in ospedale perché, mentre stava tagliando un albero, è stato travolto da una ceppaia in Val Resia, in una zona boscata impervia in frazione Lischiazze. L’incidente è avvenuto attorno alle 12 di oggi, 27 maggio 2024.

I primi aiuti gli sono stati forniti da familiari e altri residenti per disseppellirlo poi sono arrivati sul posto, allertati dalla Sores, tre tecnici della stazione del soccorso alpino di Moggio, i vigili del fuoco di Udine con una squadra del distaccamento di Gemona, supportata da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) giunto dal distaccamento di Tolmezzo, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

L’uomo, un 55enne valligiano, è stato liberato scavando ed è stato estratto, è stato valutato dal medico di bordo dell’elisoccorso e imbarellato per essere trasportato in un punto adeguato al recupero con l’elicottero e condotto in ospedale a Udine in codice giallo. Secondo la nota del Sores, l’uomo è rimasto sepolto sotto circa 200 chili di materiale per una ventina di minuti.

Il video dei vigili del fuoco: